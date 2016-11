Mehrere Personen gingen auf ihn los :  Türke (25) bei Schlägerei schwer verletzt

In der Nacht auf Sonntag ist es vor einem Club im Ausgangsviertel Zürich-West zu einer Schlägerei gekommen: Ein 25-jähriger Türke wurde um 3.15 Uhr von mehreren Personen angegriffen. Er erlitt dabei schwere Verletzungen am Oberkörper und am Kopf, wie die Stadtpolizei am Sonntag mitteilte.

Die Tatumstände und der Tathergang sind noch unklar. Die Stadtpolizei Zürich hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Das Forensische Institut Zürich und das Institut für Rechtsmedizin führten vor dem Club eine umfassende Spurensicherung durch. (SDA)