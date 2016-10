«Rocktoberfest» - Emmentaler Brauerei prüft Klage wegen Nazi-Konzert

«Rocktoberfest» hiess das Konzert, für das am Samstag Tausende Neonazis ins Toggenburg reisten. Ein Schock für die Emmentaler Brauerei Napf. Sie veranstaltet unter genau diesem Namen seit 2004 ein Rockfestival in Sumiswald BE, um dort ihr Bier zu vertreiben. Zudem vergibt sie Lizenzen an andere Festivals in der Schweiz, welche die Bezeichnung verwenden dürfen, wenn im Gegenzug das Bier der Napf-Brauerei verkauft werden darf. Vor einiger Zeit liess das Unternehmen die Bezeichnung «Rocktober» dafür markenrechtlich schützen.

Gegen dieses Markenrecht hätten die Neonazi-Veranstalter mit ihrem Konzert im Toggenburg verstossen, sagt Martin Bühler, Geschäftsführer und Inhaber der Brauerei. «Wir haben lange abgewogen, ob wir überhaupt reagieren sollen.»

Aus Angst vor einem Image-Schaden wurde das Unternehmen schliesslich aktiv. Ein Markenanwalt sei eingeschaltet, sagt Bühler. Er prüfe nun, ob und wie rechtlich gegen die Veranstalter des Nazi-Konzerts in Unterwasser vorgegangen werden kann. (lha)