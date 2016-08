Luftwaffe F/A-18-Pilot bei Absturz ums Leben gekommen

BERN - BE - Beim Absturz eines F/A-18-Kampfjets im Sustengebiet ist der Pilot ums Leben gekommen. Der Berufsmilitärpilot wurde am Mittwochmorgen an der Absturzstelle identifiziert, wie das Verteidigungsdepartement (VBS) mitteilte.