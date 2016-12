Löscharbeiten im Gang :  Asylunterkunft bei Willisau LU in Brand

In Hergiswil LU ist in einer Asylunterkunft ein Feuer ausgebrochen. Kurz nach 20 Uhr ging bei den Einsatzkräften in Luzern der Notruf ein, heisst es auf Anfrage von BLICK bei der Kantonspolizei. Die Ursache für den Brand ist zurzeit noch unklar. Die Feuerwehr sei aber vor Ort und die Flammen weitestgehend gelöscht.

Ebenfalls noch unklar ist, ob es durch den Vorfall zu verletzten Personen gekommen ist. Wie Feuerwehrkommandant Stefan Buob gegenüber der Nachrichtenagentur SDA wird abgeklärt, ob die sieben im Gebäude untergebrachten Asylsuchenden zuhause waren. (cat/SDA)