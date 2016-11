Leserbilder zum spektakulärer Supermond :  «Das Schönste, was ich je fotografiert habe»

Andreas Wickli aus Seengen AG ist begeistert: «Das ist das schönste Bild, das ich je fotografiert habe!» Für das spektakuläre Foto vom Supermond, wie er gestern hinter dem Säntis aufging, war der Aargauer extra auf den Pilatus gefahren. Schliesslich ist es fast 70 Jahre her, dass der Trabant der Erde so nahe kam. Die Gelegenheit, einen Vollmond so hell und gross vor die Linse zu bekommen, wollten sich viele Hobby- und Profifotografen wie Wickli nicht entgehen lassen.

Auch aus der Innerschweiz, Graubünden und dem Kanton Bern schickten Leser atemberaubende Bilder vom Supermond (siehe Galerie). Nur rund 350'000 Kilometer war der Trabant gestern von der Erde entfernt und erschien deshalb besonders hell.

Noch näher wird der Mond erst 2034 an die Erde herankommen. Deutlich früher, nämlich bereits am 14. Dezember, gibt es allerdings die Möglichkeit, einen fast so grossen Supermond wie gestern zu bewundern. Dann wird er nur 3000 Kilometer weiter von der Erde entfernt sein als heute. (lha)