Lehrstellen Schweiz: Angebot grösser als Nachfrage

Lehrstellen Angebot an Lehrstellen grösser als Nachfrage

Das Angebot an Lehrstellen in der Schweiz ist in diesem Jahr ungefähr gleich geblieben. Die Unternehmen boten insgesamt 94'500 Stellen an - das sind 500 mehr als im letzten Jahr. Davon blieben aber 10'000 unbesetzt, am meisten im verarbeitenden Gewerbe.