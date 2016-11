Autobahn A2 Richtung Basel gesperrt: Lastwagen-Crash sorgt für Stau

Nach einer Auffahrkollision zweier Lastwagen auf der A2 bei Pratteln ist am Dienstagmorgen der Schweizerhalletunnel in Fahrtrichtung Basel gesperrt worden. Ausweichverkehr führte in der Folge grossräumig zu Staus. Einer der beiden Chauffeure wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Zum Unfall kam es laut einem Polizeisprecher gegen acht Uhr im dichten Morgenverkehr. Die beiden Laster prallten heftig zusammen und blieben ineinander verkeilt auf der Fahrbahn stehen.

Die Autobahn nach Basel wurde komplett gesperrt. Die Polizei forderte per Twitter auf, den Unfallort «grossräumig zu umfahren», worauf sich dann der Verkehr auch auf Kantons- und Gemeindestrassen staute.

Die Ladung der beiden Fahrzeuge war nach ersten Erkenntnissen nicht gefährlich; der Sachschaden sei aber gross. Nach rund zweieinhalb Stunden wurde die Sperrung der Autobahn aufgehoben, hiess es weiter. (SDA)