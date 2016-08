Kritik an neuen Alkoholtests :  Mit 0,3 Promille plötzlich Blaufahrer?

Heute gilt: Ein Atemalhokoltest bis 0,8 Promille bedeutet eine Busse – insofern das Resultat vom Autofahrer anerkannt wird. Wenn er dies nicht tut, oder wenn der Blutalkoholwert 0,8 Promille übersteigt, gibt es eine Blutprobe. Ab September soll sich dies aber ändern: Dann müssen nämlich auch schwer Betrunkene nicht mehr zum Bluttest, wie der «Tages Anzeiger» heute schreibt. Stattdessen kommen neue und angeblich präzisere Atemmessgeräte zum Einsatz.

Entscheidend sind in Zukunft nicht mehr die Promille, sondern wie viel Alkohol jemand in seiner Atemluft hat - angegeben in Milligramm pro Liter Luft. Unter 0,25 Milligramm darf man weiterfahren, zwischen 0,25 und 0,4 gibt es eine Busse und wer mehr intus hat, auf den wartet eine Geldstrafe und ein Ausweisentzug von mindestens drei Monaten. Wie bisher gilt: «Ein Glas ist o.k.», sagt Astra-Sprecher Guide Bielmann.

Alkoholwert im Blut und im Atem ist nicht bei allen gleich gross

Aber: Die neuen Geräte scheinen unpräzise zu sein. Laut Thomas Krämer vom Institut für Rechtsmedizin an der Uni Zürich schwankt der gemessene Wert zwischen 0,74 und 3,29. Will heissen: Wenn das Atemmessgerät 0,4 Milligramm zeigt, entspricht dies einem Blutalkoholpegel zwischen 0,3 und 1,3 Promille. Es könne also passieren, dass man den Führerausweis für drei Monate abgeben müsse, obwohl die Alkoholkonzentration im Blut nicht einmal eine Busse rechtfertigen würde, schreibt der «Tages Anzeiger». Dies sei vor allem dann der Fall, wenn man kurz vor der Fahrt getrunken habe.

Deshalb gilt: Sollte man mit dem Ergebnis nicht einverstanden sein, unbedingt einen Bluttest verlangen. Dieses Recht hat jeder Autofahrer nämlich nach wie vor.

Astra hebt Vorteile hervor

Das Bundesamt für Strassen Astra sieht in den neuen Geräten aber diverse Vorteile. So müssten zum Beispiel die Spitäler nicht mehr gestört werden, sagt Bielmann. Auch könnten die neuen Tests direkt im Polizeiauto durchgeführt werden. Diesem Argument widersprechen aber die Polizeikorps: Die Geräte seien zu gross, um sie im bereits vollgestopften Streifenwagen zu transportieren.

Unumgänglich ist eine Blutprobe im Spital aber bei Verdacht von Drogenkonsum so oder so. Denn das messen auch die neuen Tests nicht. (stj)