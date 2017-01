Kris V. (23) konnte dank ihr flüchten :  Mutter von Boi-Killer wegen Fluchthilfe verurteilt

Ende Mai 2016 ist Kris van Ooijen (23) aus der psychiatrischen Klinik in Königsfelden AG ausgebrochen – eine Woche später wurde er in Deutschland verhaftet. In die Klinik musste der Mann, weil er 2009 die 17-jährige Vietnamesin Boi Ngoc Nguyen mit einem Holzscheit erschlagen hatte.

Letztes Jahr wurde schon vermutet, dass van Ooijens Fluchtilfe von seiner Mutter erhalten hat. Der Fernsehsender Tele M1 berichtete damals, dass die Staatsanwaltschaft gegen die Mutter des Boi-Mörders ein Strafverfahren wegen Befreiung eines Gefangenen eröffnet hat. Nun ist dazu ein Urteil getroffen worden.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach verurteilte seine Mutter per Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe von 70 Tagessätzen und einer Busse von 600 Franken. Die Staatsanwaltschaft schreibt, dass der Strafbefehl inzwischen rechtskräftig ist. (pma)