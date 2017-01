Kriminalität Solothurner Polizei stoppt Schnellfahrer mit Nagelsperre

BERN - BE - Die Kantonspolizei Solothurn hat am Montagnachmittag in Oensingen SO einen Autofahrer mit einer Nagelsperre gestoppt. Der Festnahme ist eine Verfolgungsjagd auf der Autobahn A1 vorausgegangen.