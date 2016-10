Konsumentenschutz Reparatur-Initiativen retten 800 Gegenstände vor dem Müll

BERN - BE - Am ersten Schweizer Reparaturtag haben am Samstag hunderte Freiwillige in 29 sogenannten Repair Cafés über 800 Gegenstände von der Kaffeemaschine bis zum Plattenspieler repariert und vor der Mülltonne bewahrt. So verhinderten sie etwa 2,4 Tonnen Abfall.