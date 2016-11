Stadt St. Gallen: Kalifornische Königsnatter macht Stadt unsicher

Es war schon dunkel, als sie durch die Strassen schlängelte – bis ihre Reise abrupt unterbrochen wurde: Sie wurde entdeckt. Am Montag gegen 21 Uhr meldete der Mann der Stadtpolizei St. Gallen die Schlange auf dem Trottoir an der Kolumbanstrasse in St. Gallen.

Als die Beamten eintrafen, fanden sie eine zirka 60 Zentimeter lange, ungiftige Kalifornische Königsnatter. Die Schlange wurde dem Walter Zoo in Gossau SG übergeben. Nun wird abgeklärt, wem das Tier gehört hat. (kra/SDA)