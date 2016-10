Koch Didier M. aus Orbe VD :  Hat er seine Frau im Keller begraben?

Im Haus wohnte der arbeitslose Koch Didier M.* (51) mit seiner Frau Mary-Lise (55) und Sohn Fabien (19). Ist Mary-­Lise tot? Und hat Didier M. ihre Leiche hier vergraben? Polizei und Staatsanwaltschaft hüllten sich auch gestern in Schweigen.

BLICK traf im nahen Frankreich die Tochter der Familie. Die dreifache Mutter sagt: «Ich bin am Boden zerstört. Ich habe meinen Vater noch nicht getroffen. Es ist alles sehr kompliziert.»

Die Tochter hatte offenbar am Samstag die Polizei alarmiert. «Sie konnte ihre Mutter telefonisch nicht erreichen», sagt eine Nachbarin. Und: «Die Polizei sagte uns am Sonntag, Didier sei auf dem Polizeiposten.» Befindet sich Didier M. also in Haft – und hat er seine Frau eigenhändig eingemauert? Das Pub Big Ben in Orbe war seine Stammbeiz. «Er kam täglich, am Morgen für einen Kaffee, dann gegen 11 Uhr für den Apéro auf ein Panaché», sagt Wirtin Aurore Mougin. «Am Freitag war er zuletzt hier. Es ging ihm die letzten paar Wochen immer schlechter.»

Didier M. offenbarte sich im Pub und erzählte, seine Frau habe ihn verlassen. «Sie sei mit einem neuen Freund auf Korsika», sagt die Wirtin. «Er erzählte auch, er sei wegen seines gebrochenen Herzens in Therapie. Das Schlimmste könne er mir aber gar nicht sagen. Jetzt bekommt dieser Satz eine ganz andere Bedeutung. Es läuft mir kalt den Rücken hinunter.»

Die letzten drei Wochen baggerte Didier M. weibliche Gäste an. «Er tat es auf vulgäre Art. Ich musste ihn zurechtweisen», sagt die Wirtin. In der Beiz sind alle geschockt und rätseln: Hat der Stammgast wirklich seine Ehefrau umgebracht und dann unter dem Haus vergraben?