Kerry und Lawrow treffen sich Syrien-Friedensgespräche ab morgen in Genf

GENF - US-Aussenminister John Kerry und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow werden am Donnerstag und Freitag in Genf zu Gesprächen über den Syrien-Krieg zusammenkommen. Das kündigte das russische Aussenministerium an.