Katja (15) wurde von ihrem Freund Bekim (17) blossgestellt :  «Er hat mich mit meinen Nacktfotos erpresst»

Mädchen, wehrt euch!

Zürich – Was können Mädchen tun, wenn sie von Sexting betroffen sind? Laut den Beratern von Pro Juventute sollen sie sich auf jeden Fall wehren und sich an eine Vertrauensperson wenden. «Die jungen Frauen sollen den Betreffenden zuerst bitten, das Bild zu löschen. Gleichzeitig aber auch nachfragen, an wen die Fotos verschickt wurden», sagt Sprecherin Nina Lyner. Falls das nichts nützt, müssen die Mädchen deutlicher werden und klarmachen, dass sie nun rechtliche Schritte einleiten. «Das soll man auch dann tun, wenn noch Gefühle im Spiel sind», so Lyner. Auch Eltern müssen im Ernstfall nicht hilflos zusehen. «Es ist wichtig, dem Kind den Rücken zu stärken und zur Not professionelle Hilfe zu holen.» Erzieher sollten die missbräuchliche Verwendung der Inhalte kritisieren, nicht die Selbstdarstellung an sich. Die Betroffenen leiden bereits genug. Hilfe und weitere Infos gibt es auf www.147.ch