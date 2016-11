Kantonspolizeien rüsten auf :  Mit dem Maschinengewehr auf Streife

Die Kantonspolizeien der Schweiz wollen auf Terroranschläge wie sie letztes Jahr in Paris und Amokläufe besser vorbereitet sein. Jetzt kriegen die Polizeipatrouillen in mehreren Kantonen Sturmgewehre, wie sie in der Armee eingesetzt werden. Dies berichtet «10vor10» heute Abend.

Beamte auf Streife sollen mit der neuen Ausrüstung möglichst rasch auf Angriffe mit schweren Waffen reagieren können. Die Sturmgewehre wurden in den vergangene Monaten in mehreren Kantonen angeschafft, sagt Stefan Blättler, Präsident der Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten Schweiz (KKPKS) gegenüber dem Schweizer Fernsehen SRF.

Bern und «mehrere» weitere

Zu den aufgerüsteten Korps zählt etwa die Kantonspolizei Bern, deren Kommandant Blättler ist. «Mehrere» weitere seien mit Maschinengewehren ausgerüstet worden. Welche dies sind, will Blättler nicht sagen.

Recherchen von «10vor10» zeigen jedoch, dass auch die Kantonspolizei St. Gallen Sturmgewehre angeschafft hat. Die Kantonspolizei Aargau informierte bereits im Frühjahr über eine entsprechende Beschaffung. Zürich gehört laut einem Sprecher nicht dazu. (noo)