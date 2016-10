Kantonale Wahlen BS AG In Basel-Stadt und Aargau werden Regierung und Parlament gewählt

In Basel-Stadt und im Aargau werden am heutigen Sonntag Regierung und Parlament neu gewählt. In Basel-Stadt will Rotgrün die Regierungsmehrheit gegen die SVP verteidigen. Im Aargau scheint die rechte Regierungsmehrheit trotz linker Kampfkandidatur nicht in Gefahr.