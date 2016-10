Kanton Freiburg :  Scheunen-Brand drohte auf Gasanlage überzugreifen

Ein Feuer hat am Samstagnachmittag eine Scheune in der Nähe der Biogasanlage Seedorf in Noréaz FR vollständig zerstört. Sechzig Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Verletzt wurde niemand, eine Explosion konnte verhindert werden.

«Das Feuer ist unter Kontrolle, aber noch nicht vollständig gelöscht», sagte der Sprecher der Freiburger Kantonspolizei am Abend auf Anfrage. Er bestätigte entsprechende Berichte der Zeitung «20 Minutes» und des Westschweizer Radios und Fernsehens (RTS). Die Brandursache sei noch nicht bekannt, die Schadenssumme ebenso wenig.

Das Feuer drohte zunächst auf die nahen Gastanks überzugreifen. Die Gefahr einer Explosion sei inzwischen gebannt, sagte der Sprecher. Für die Löscharbeiten wurde Wasser aus dem örtlichen See gepumpt. (SDA)