Kampfsport-Seminar der Pnos :  Rechtsextreme üben sich im Prügeln

Leiter des Prügelkurses ist Denis Nikitin, Gründer von «White Rex», einer rechtsextremen Organisation aus Russland. Die Anhänger der Schweizer Splitterpartei hatte er bereits vor einem Jahr in der Region Winterthur ZH trainiert. Für ähnliche Veranstaltungen wird er auch in Grossbritannien gebucht. Die Zürcher Kantonspolizei habe Kenntnis von dem Anlass, so ein Sprecher.

Aus «polizeitaktischen Gründen» will er aber nicht mehr dazu sagen. Die Bewilligung des Treffens sei Sache der betroffenen Gemeinde. «Natürlich schreckt es auf, wenn Rechtsextreme sich derart martialisch geben», meint Samuel Althof (61), Leiter der Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention in Basel. «Aber genau das wollen sie ja, darum markieren sie die harten Typen.»

Ein «Kampfsport-Seminar» passe da natürlich gut, so der Basler. Dennoch solle sich niemand einschüchtern lassen, betont Althof. Er wolle die Pnos nicht bagatellisieren, aber sie sei und bleibe seit ihrer Gründung eine Splittergruppe, «ein gesellschaftlicher Piepmatz, der nach Aufmerksamkeit schreit!»