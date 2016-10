Fall Jacques Pitteloud: Bundesanwaltschaft will Ermittlungen abgeben

Justiz Bundesanwaltschaft will Ermittlungen gegen Ex-Botschafter abgeben

Knapp einen Monat nach Aufnahme der Ermittlungen gegen den früheren Botschafter in Kenia, Jacques Pitteloud, will die Bundesanwaltschaft den Fall an einen ausserordentlichen Staatsanwalt abgeben. Der Antrag erfolgt, um «jeden Anschein von Befangenheit zu vermeiden».