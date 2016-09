CVP-Mann Christophe Darbellays Affäre spricht über Kind im Internet

«Ich habe einen schweren Fehler begangen», sagt der frühere CVP-Präsident Christophe Darbellay (45). Seit Anfang September hat der Familienpolitiker ein viertes Kind. Das Besondere daran: Die Mutter ist nicht seine Ehefrau Florence (43). Darbellay zeugte das Baby bei einem Seitensprung.

«Konzentriere mich auf die Gesundheit meines Kindes»

Der «Schweizer Illustrierten» lässt die Mutter des Neugeborenen jetzt über ihren Anwalt ausrichten: «Ich bin keine Person des öffentlichen Interesses. Ich konzentriere mich auf die Gesundheit meines neugeborenen Kindes und ersuche Sie höflich, meine Privatsphäre während dieser Zeit zu respektieren.»

Dafür schrieb Darbellays Affäre im Internet ausführlich über die Schwangerschaft. Die «Schweizer Illustrierte» zitiert aus einem Blog-Eintrag von August: «Mein Sohn wiegt jetzt 2,1 Kilo, die wichtigen Organe sind alle in Ordnung. Er tritt, als wäre mein Bauch ein Fussballfeld.»

«Glück, dass ich seine Erdenmutter sein darf»

«Mein Söhnchen ist ein Kind Gottes», schreibt die werdende Mutter weiter. «Ich habe das Glück, dass ich seine Erdenmutter sein darf.» Für die nächsten Wochen werde das Sofa ihr bester Freund sein. Das sei ihr jedoch egal. «Der Kleine und ich, uns geht es gut. Wir haben Medikamente, Essen, iTunes, eine wunderschöne Aussicht, eine Familie, die uns Liebe und Gebete schickt.»

Darbellay beichtete seiner Ehefrau den Seitensprung erst kurz vor der Geburt seines unehelichen Kindes. Sie habe sich entschieden, «diese schwierige Situation an meiner Seite zu meistern», sagt der Walliser Politiker.

Darbellay will sich um seinen jüngsten Spross kümmern. Nicht nur finanziell. Der Walliser Staatsrats-Kandidat hat das Kind offiziell anerkannt.

«Geschichten deiner Familien werden dich stärker machen»

Die Mutter des Buben macht sich in ihrem Blog unter anderem auch über ihr zukünftiges Familienleben in dieser komplizierten Konstellation Gedanken: «Nie werde ich aufhören, dir Geschichten über deine Familien zu erzählen – wie es sich anfühlt, mit Opa im Wald zu spazieren oder Oma beim Klavierspiel zuzuhören», schreibt sie an ihren Sohn kurz vor der Geburt. «Du bist unser Erbe, die Geschichten deiner Familien werden dich stärker machen.» (noo)