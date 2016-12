Jetzt ists definitiv :  Daniel Bumann gibt sein Restaurant auf

Am 1. April ist Schluss: Spitzenkoch Daniel Bumann (58) schliesst auf Ende der Wintersaison sein Lokal in La Punt GR. Gemeinsam mit seiner Gattin Ingrid (53) hatte er das Bumanns Chesa Pirani seit 1995 geführt.

BLICK hatte schon im August berichtet, dass der Pachtvertrag für das Lokal gekündet wurde. Danach hatten sich die Bumanns ihren weiteren Weg offen gehalten. «Es war für uns spannend, eine ganz persönliche Standortbestimmung vorzunehmen und über unsere Zukunft nachzudenken», sagt Bumann in einer Mitteilung.

Doch trotz «interessanter Angebote aus dem In- und Ausland» sei bei beiden der Wunsch gereift, sich aus der Spitzengastronomie zurückzuziehen. In Zukunft will sich Bumann vermehrt auf seine TV-Projekte konzentrieren.

Seit 2009 hilft er im Privatfernsehen als Restauranttester kränkelnden Betrieben zu einem Neustart. Auch Ideen für neue TV-Projekte würden bereits bestehen. Bis April will Bumann aber in seinem eigenen Lokal noch einmal «Vollgas geben», wie er sagt.

Der Walliser Sternekoch ergänzt: «Ich geniesse jeden Augenblick hinter dem Herd. Es ist wie ein wunderschöner Film, der nun abläuft.» Nun sei er gespannt auf einen neuen Lebensabschnitt. (bxt)