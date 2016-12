IS «empfiehlt» Anschläge mit Fahrzeugen :  «Sichere Waffe gegen Ungläubige»

Immer wieder benützen Attentäter Fahrzeuge als Tatwaffe. Die grösste Tragödie ereignete sich am 14. Juli 2016, als ein Islamist mit einem LKW auf der Strandpromenade in Nizza (F) 86 Menschen tötete.

2009 tötete ein Attentäter in Apeldoorn (NL) fünf Menschen: Der Anschlag während eines Umzugs hätte der Königin und ihrer Familie gelten sollen. In Nantes (F) fand 2014 ein LKW-Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt statt. Ein Mensch starb. Im gleichen Jahr raste in Dijon (F) ein Attentäter in eine Gruppe von Fussgängern und verletzte elf Menschen.

Es gibt weitere Fälle in den USA, in Kanada – und besonders viele in Israel. 2014 überfuhr ein Palästinenser einen jungen Mann in Jerusalem mit einem Bagger und verletzte fünf Menschen.

Der Islamische Staat hat im November eine dreiseitige Anleitung für Angriffe mit LKW veröffentlicht. Der IS schwärmt: «Es ist eine der sichersten und einfachsten Waffen, die man gegen Ungläubige einsetzen kann.» (gf)