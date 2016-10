Irrfahrt 27-Jähriger nach halsbrecherischer Flucht vor Polizei verhaftet

WETZIKON - ZH - So ziemlich jede Verkehrsregel verletzt hat am Samstagmorgen ein 27-jähriger Autofahrer im zürcherischen Wetzikon. Nach einer kilometerlangen Verfolgungsjagd mit der Polizei entwischte der Irrfahrer zunächst. Er wurde aber wenig später an seinem Wohnort verhaftet.