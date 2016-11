In der Weihnachtszeit :  USA raten zur Vorsicht bei Europa-Reisen

Das Ministerium erklärte in der Nacht zum Dienstag, das gelte für Amerikaner besonders auf Festivals, bei Feiern und auf Märkten unter freiem Himmel.

Wenn immer möglich, sollten grössere Menschenansammlungen gemieden werden. Das Aussenministerium verwies in seiner Reisewarnung auf glaubhafte Informationen, wonach die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), das Terrornetzwerk Al-Kaida und andere an ihren Plänen festhielten, in Europa Terrorattacken durchzuführen. Die Weihnachtszeit bleibe dafür ein bevorzugter Zeitraum.

Schliesslich hätten Extremisten bereits Anschläge in Belgien, Frankreich, Deutschland und der Türkei verübt. US-Bürger sollten auch beim Besuch von Touristen-Attraktionen und der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln achtsam sein. Gleiches gelte für Gebetsstätten, Restaurants und Hotels.

Das US-Aussenministerium veröffentlicht solche Hinweise regelmässig. Die aktuelle Reisewarnung gilt bis 20. Februar 2017. (SDA/stj)