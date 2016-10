Identitätskrise im Kanton Bern: Scherzkeks vertauscht Ortsschilder

Die beiden Dörfer Riggisberg und Zimmerwald im Kanton Bern liegen knapp 9 Kilometer auseinander. Am Wochenende erlaubte sich ein Unbekannter einen Streich. «Die Ortschilder waren vertauscht«, sagt ein BLICK-Leserreporter. «Am Eingang von Riggisberg stand Zimmerwald und umgekehrt.»

Bei den betroffenen Gemeinden liefen gestern morgen die Telefone heiss. Karin Lüthi, Gemeindeschreiberin von Riggisberg BE: «Wir sahen es bereits am Sonntag. Die blauen Namens-Paletten wurden abgeschraubt und vertauscht. Der Wegmeister hat die Ortschilder am Montagmorgen wieder an den richtigen Orten festgemacht.»

Gemeindepräsident findet es überhaupt nicht lustig

Riggisberg will keine Strafanzeige stellen. «Es gab ja keinen Schaden», sagt Lüthi. «Das kam zum ersten Mal vor. Wir haben keine Ahnung, wer dahintersteckt.»

Der Gemeindepräsident von Zimmerwald, Fritz Brönnimann, erfuhr von BLICK vom Streich. Er findet es nicht lustig: «Ich sehe den Sinn nicht ein. Wenn man einen Streich machen will, könnte es etwas anderes sein.» Eine Anzeige will aber auch Zimmerwald nicht machen.