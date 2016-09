Hochzeits-Happyend für das Anti-Rucola-Paar :  Ja, man will sie!

Bei Daniel Locskai (31) und Adela Music (26) aus Laufen BL klingelte gestern pausenlos das Telefon. Das Paar hatte im BLICK um Hilfe gerufen. Es braucht dringend ­einen neuen Ort, wo es am 30. September seine Hochzeit feiern kann.

Den schönsten Tag im Leben wollten die Brautleute im Basler Restaurant Rhypark feiern. Doch der Wirt lud sie am letzten Dienstag samt den hundert Gästen kurzerhand aus. Locskai und Music hatten ihm zu viele Sonderwünsche. «Wir sind am Boden zerstört», sagt der Bräutigam.

Nach dem BLICK-Artikel melden sich Wirte, die für die beiden ein schönes Hochzeitsfest ausrichten würden. «Einer rief sogar aus dem Thurgau an und bot an, uns zu fahren», sagt Locskai. «Aber am liebsten würden wir schon in Basel feiern.» Er schaut nun alle Offerten an und ist zuversichtlich, dass ihr grosser Tag nun wohl doch auch ein schöner Tag wird.