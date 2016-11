Historie :  Die radikalen Söhne der An’Nur-Moschee

Dezember 2014: Die Dschihad-Reise der Teenager Visar und Edita (damals 16 und 15) wird bekannt. Beide verkehrten in der An’Nur-Moschee. Edita soll sogar verheiratet worden sein. Mittlerweile sind die beiden zurück in der Schweiz.

Januar 2015: Thaibox-Champion Valdet Gashi (†29), regelmässiger Gast in der An’Nur-Moschee, reist nach Syrien und schliesst sich dem IS an. Dort wirbt er munter für den Dschihad, gibt Interviews in Schweizer Zeitungen. Im Juni 2015 soll Gashi ums Leben gekommen sein.

Februar 2015: Der Italo-Schweizer Christian (damals 18) war Gast in der Problem-Moschee und reiste ebenfalls in den Dschihad. Er soll bei einem Luftangriff getötet worden sein.

November 2015: Eine weitere Dschihad-Reise im Umfeld von An’Nur wird bekannt. Ein Deutscher (36) mit kosovarischen Wurzeln soll nach Syrien gereist und laut seiner Familie gestorben sein.

Oktober 2016: Ein Undercover-Journalist ist an einer Predigt dabei. Der ägyptische Imam Scheich Wail predigte: «Die Gesetze von Allah sind ihnen egal. Die Gesetze der Schweiz interessieren mich aber nicht. Die islamischen Gesetze stehen über denen jedes Landes.» Nach Bekanntwerden wurde der Scheich freigestellt – aus «finanziellen Gründen», wie es hiess.

Oktober 2016: Der Vermieter der Liegenschaft in Winterthur-Hegi schmeisst die Moschee-Betreiber per Ende Jahr raus. Vereinspräsident Atef Sahnoun macht die Medien dafür verantwortlich: «Die reisserische Berichterstattung ist schuld daran, dass unser Mietvertrag nicht verlängert wurde.» (sac)