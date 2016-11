Heli rettet sie aus dem Schnee :  Walliser liess Schafe auf der Alp

Die Schafe waren dem Tode geweiht. Der Besitzer hatte sie bei Wind und Wetter ohne Nahrung auf einer Alp im Lötschental zurückgelassen. Doch jemand entdeckte die Schafe und informierte am Sonntag den Tierschutz Oberwallis.

«Für uns handelte es sich klar um einen Notfall, da die relativ hoch gelegene Alp bereits total eingeschneit ist», sagt Daniel Pfaffen vom Tierschutz Oberwallis zu «1815.ch». «Die Tiere hatten keine Möglichkeit mehr, etwas Essbares zu finden.»

Doch der Ort war wegen der Wetterverhältnisse per Fuss oder Auto nicht mehr zugänglich, eine Überprüfung war so unmöglich. Mit grossem Aufwand fand Pfaffen den Schafbesitzer: «Die Person war allerdings überhaupt nicht kooperativ.» Sie habe kein Interesse am traurigen Schicksal der Schafe gezeigt. So wandte sich Pfaffen ans Veterinäramt.

Dann die Rettung: Am Mittwoch konnten fünf bis sieben Tiere per Helikopter der Air Zermatt aus ihrer misslichen Lage befreit werden. «Wir konnten nicht direkt bei den Schafen landen – es hatte rund einen Meter Neuschnee», erklärt Einsatzleiter Dominic Andres dem BLICK. In einem Netz wurden die Tiere ins Tal geflogen. «Das war der Situation entsprechend die beste Lösung.»

Nicht alle Tiere haben die Strapazen am Berg überlebt. «Ein Schaf war bereits verendet», sagt Daniel Pfaffen. «Es ist zudem davon auszugehen, dass bei der Aktion nicht alle Tiere im Gebiet geortet und evakuiert werden konnten.»

Ob der Schafbesitzer bestraft wird, ist noch unklar – die Hintergründe müssten noch überprüft werden, sagt der Kantonstierarzt Jérôme Barras. (kra)