Am 11. Mai 2013 wurden Heimleiter Bernhard B.* (†53) und seine Freundin Rita H.* (†51) in Spiez BE ermordet. Die beiden mutmasslichen Täter sind Vater und Sohn: Massimo (48) und Jesse D.* (20) aus Bern wurden am 27. November 2014 verhaftet (BLICK berichtete).

Die Anklageschrift gegen Massimo D., die BLICK vorliegt, enthüllt eine unfassbar brutale Tat: Vater und Sohn schlachteten Bernhard B. und Rita H. im Blutrausch ab.

Die Leiche des Heimleiters wies mindestens 65 Verletzungen auf, die meisten durch Messerstiche. Auch die Leiche von Rita H. war mit mindestens 56 Stich- und Schnittverletzungen übersät.

Tatmotiv: Rache

Über das Tatmotiv berichtete BLICK im Mai: Es war Rache. Im Sommer 2003 waren Jesse D. und sein älterer Bruder für 6,5 Wochen im Heim von Bernhard B. untergebracht. Dabei wurde Jesse D. von Bernhard B. bestraft, geschlagen und getreten und vor den anderen Kindern gedemütigt, heisst es in der Anklageschrift.

In Begleitung eines Polizisten und bekleidet mit Turnschuhen, Trainerhosen und einer ausgetragenen grau-weissen Kapuzenjacke trat der Ex-Pöstler Massimo D. heute vor Gericht in Thun. Der zweifache Vater ist wegen mehrfachen Mordes angeklagt. Er wirkt selbstbewusst, verfolgt das Geschehen wach und mit Interesse – aber ohne grosse Regung.

Sein Sohn Jesse D. war zum Tatzeitpunkt erst 16,5 Jahre alt. Er muss sich später vor dem Jugendgericht in Bern verantworten. Die zwei mutmasslichen Mörder sind nur teilgeständig. Das Urteil gegen den Vater wird am 13. Dezember eröffnet. (btg/SDA)