Heimatschutz zeigt Gemeinde an :  Mauer-Krach in Morschach

Wer sich auf die Axensteinmauer hockt, geniesst einen atemberaubenden Ausblick auf den Vierwaldstättersee. Seit bald 150 Jahren säumt das Bauwerk eine Strasse in Morschach SZ. Doch seit letzter Woche klafft eine Lücke in der Mauer. «Verantwortlich dafür ist die Gemeinde, die illegale Arbeiten durchgeführt hat», sagt Walter Eigel (72), Präsident des Schwyzer Heimatschutzes. Er hat Straf­anzeige erstattet.

Tatsächlich plant der Gemeinderat den Abbruch und Neubau der Mauer. Die Bevölkerung hat im Sommer dem entsprechenden Baugesuch zugestimmt. Obwohl der Heimatschutz zuvor eine Einsprache gegen das Vorhaben eingereicht hatte, die immer noch hängig ist. «Trotzdem sind die Bauarbeiter vorgefahren und haben sich an der Mauer zu schaffen gemacht. Das ist eine Frechheit», sagt Eigel. Für den Erhalt gebe es trif­tige Gründe. «Die Mauer befindet sich in einem Gebiet, das im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler auf­gelistet ist.» Und sie liege in ­einem Reptilienschutzgebiet.

«Trotzdem hat man gross­zügig Büsche und Sträucher gerodet», so Eigel. Schliesslich hat die Mauer gar einen Eintrag im Verzeichnis der geschützten Bauten und Objekte der Gemeinde Morschach.

Warum aber werkelt genau diese an der Baute herum? «Wir mussten aus Sicherheitsgründen Sofortmassnahmen gegen die Steinschlaggefahr ergreifen», sagt Gemeindeschreiber Markus Betschart. Es handle sich also nicht um den Neubau der Mauer, gegen die noch eine Einsprache hängig ist.

«Die Sicherungsmassnahmen umfassen lediglich die Erstellung eines Sicherheitsgerüsts mit Schutznetz», sagt Betschart. Um diese anzubringen, habe man auch Gebüsche entfernen müssen.

Das Sicherheitsargument zieht bei Heimatschützer Eigel nicht. «Das ist nur ein Vorwand, um die Mauer schon jetzt abzureissen», ist er überzeugt. Ausserdem habe man schon meh­rere Meter des Bauwerks zerstört. «Das muss man doch nicht, wenn man nur Sicherheitsnetze anbringen will.»

Gemeindeschreiber Bet­schart widerspricht: «Wir haben die Teile der Mauer nicht absichtlich abgetragen. Sie haben sich bei den Sicherungs­arbeiten von alleine gelöst.» Das sei bedauerlich, es werde nun mit der nötigen Vorsicht an den Sicherungsmassnahmen weiterge­arbeitet.

Sicherungsarbeiten oder gleich Abbruch? In der Mauer klafft eine Lücke. Heimatschützer Walter Eigel vor der beschädigten Mauer.