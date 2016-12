Grosseinsatz in Zürich :  Polizei sperrt Toni-Areal weiträumig ab

Die Polizei ist am späten Freitagabend mit einem Grossaufgebot in den Kreis 5 In Zürich ausgerückt.

Laut einem Augenzeugen wurde das Gebiet um um das Toni-Areal weiträumig abgesperrt. Schwer bewaffnete Polizisten standen im Einsatz.

Bewohner und Besucher mussten das Areal verlassen und durften vorübergehend auch nicht mehr auf das Gelände zurückkehren.

Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber BLICK den Einsatz und sagte, dass eine «Drohung» eingegangen sei. Nähere Details nannte er zunächst nicht. (bau)