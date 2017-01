Weil RhB Verspätung hatte :  Zugbegleiter offeriert Kaffee und Whiskey für 197 Franken

Zugsverspätungen sind nie lustig, besonders dann, wenn draussen der Wind eisig bläst. So geschehen am Freitagabend am Bahnhof in Chur. Wegen eines Fahrzeugdefekts konnte das rote Arosa-Bähnli nicht abfahren, zum grossen Leid von rund 30 Gästen.

Wie die «Südostschweiz» berichtet, informierte ein Mitarbeiter der Rhätischen Bahn die wartenden Gäste über ihr Unglück – und lud sie prompt ins anliegende Restaurant «Tres Amigos» ein.

Dort wurden Mineralwasser, Tee, Kaffee, Bier, Whiskey und sogar Margaritas bestellt, so der Kellner. Kostenpunkt: 197 Franken. Die wartenden Gäste hats aber gefreut, schreibt «FM1Today».

Laut der RhB entscheiden in solchen Fällen die Mitarbeiter vor Ort, ob man den Fahrgästen etwas offeriert. Was getrunken wird, sei den Gästen überlassen. Dass es am Freitag Margaritas waren, sei Zufall. (pma)