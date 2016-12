Vereiste Strasse :  Autos kommen bei Davos ins Schleudern

Zwei Autofahrer haben heute Morgen in Davos Laret wegen vereister Fahrbahn die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren. Zuerst kam ein 23-Jähriger bei der Abzweigung zum Schwarzsee ins Schleudern. Er landete mit seinem Auto kopfüber in einem Bachbett. Der Fahrer konnte sich selber befreien.

Eine 43-jährige Subaru-Fahrerin war wenig später von Davos in Richtung Klosters unterwegs, als das Heck in einer Linkskurve ausbrach. «Das Auto drehte sich um 180 Grad und kam seitlich auf einer Stützmauer liegend zum Stillstand», wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Eine Polizeipatrouille half der Frau aus dem Auto.

Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. (noo)