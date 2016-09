Spanner-Alarm auf den Churer Strassen :  Grüsel filmt heimlich Frauen

Ein Sex-Grüsel mit Fussfetisch treibt sein Unwesen! Der Mann filmt in Chur heimlich Frauenfüsse in der Öffentlichkeit, wie die «Südostschweiz» schreibt.

Unter einem Pseudonym der Spanner schon über hundert Filmaufnahmen von Frauenfüssen auf einer Pornoseite veröffentlicht.

Ahnungslose Passantinnen

Der filmende Fussenthusiast findet seine Opfer jeweils an öffentlichen Orten, meistens in Läden in der Stadt. Auch am Churerfest 2016 machte er offenbar heimlich Aufnahmen. Die wackligen Aufnahmen sind bis zu zehn Minuten lang und zeigen Frauenfüsse in Sandalen oder Flip Flops.

Auf der Pornoseite stellt er sich als «naturverbundener Altgeilist» vor. «Alles kann, nichts muss sein», schreibt er dort. In der Fetischisten-Community kommt das Schaffen des anonymen Spanners an. Ein Gleichgesinnter schickt ihm ein «Grüessli aus dem Aargau». Einige seiner «Werke» des Churers holten schon über zweitausend Klicks.

Auf den Filmchen sind jedoch nicht immer nur die Füsse der exponierten Opfer zu erkennen: In einem Video folgt der Grüsel einer jungen Frau in die Bahn und filmt dort ihren ganzen Körper, inklusive Gesicht.

Der Polizei bekannt

Die Bündner Kantonspolizei hat den Hobbyfilmer auch schon auf dem Radar. Es ist jedoch «noch kein Straftatbestand gesetzt» worden, schreibt die «Südostschweiz» weiter.

Der Polizei sind solange die Hände gebunden, bis sich eine der gefilmten Frauen in einem Video erkennt und sich bei den Behörden meldet. (cv)