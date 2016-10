In Savognin GR crasht betrunkener Autofahrer in Bar

Ob er sich noch einen Schlummertrunk holen wollte? Ein 25-Jähriger sass in der Nacht auf Dienstag betrunken am Steuer, als er in Savognin GR sein Fahrzeug an der Hauswand einer Bar zum Stehen brachte. Verletzt wurde niemand.

Zuvor war der alleine bergwärts fahrende Tscheche mit einer Leitplanke kollidiert. Sein Fahrzeug geriet über die Strasse nach links, fuhr eine kleine Böschung runter, kollidierte mit einem Stein und überquerte einen Fussweg. Anschliessend fuhr es ein Geländer sowie einen Tisch und Stühle um, bevor es schliesslich in die Hauswand prallte.

Der am Personenwagen entstandene Sachschaden beträgt rund fünftausend, derjenige am Gebäude rund fünfzehntausend Franken, teilt die Kantonspolizei Graubünden mit. Nach einem positiven Alkoholtest musste der Mann seinen ausländischen Führerausweis an Ort und Stelle abgeben. (rey)