Kurdirektor zum Brand im Posthotel Arosa :  «Wir sind überwältigt von der Solidarität»

Alain Cheseaux hatte sich sofort ins Auto Richtung Graubünden gesetzt, als er gestern per Telefon vom Grossbrand im Posthotel Arosa erfuhr. Gegen 19 Uhr traf das Verwaltungsrats-Mitglied der Posthotel Arosa AG vor dem Hotel ein – und was Cheseaux sah, war ein Alptraum. «Das Hotel stand in Vollbrand, die Flammen schlugen aus dem Gebäude», erzählt Cheseaux.

Heute Nachmittag nun steige noch immer Rauch in den Himmel empor. «Es ist noch ganz heiss im Innern des Gebäudes», sagt Cheseaux. Über 20 Stunden dauerte der Einsatz von Feuerwehr und Polizei zu diesem Zeitpunkt bereits an.

Zur Brandursache kann Cheseaux noch nichts sagen. «Dafür ist es noch zu früh», sagt er im Gespräch mit BLICK. Was jetzt allerdings bereits feststeht: Das Feuer zerstörte das Hotel komplett. Mehrere Stockwerke stürzten ein, das Gebäude konnte aufgrund weiterer Einsturzgefahr bislang nicht betreten werden. «Es ist alles weg», sagt der Verwaltungsrat.

Besonders für die Hotelgäste ist das ein Schock. Sie sowie mehrere Mitarbeiter haben im Feuer ihr Hab und Gut verloren. Weil sie das Hotel gestern Nachmittag sofort verlassen haben, konnten viele Gäste nur das retten, was sie am eigenen Körper trugen. Und das war in einigen Fällen nicht mehr als ein Bademantel.

«Wir haben wegen Silvester kaum freie Betten»

Und dennoch: «Wir sind unglaublich froh, dass alle gerettet werden konnten», sagt Cheseaux. Zudem sei grossartig, mit welcher Solidarität man in Arosa auf die Ausnahmesituation reagiert habe.

Dies betont auch Arosas Kurdirektor Pascal Jenny. «Wir konnten rund 70 Hotelgästen in Arosa ein Bett vermitteln. Die Solidarität unter den Hotels und Vermietern von Ferienwohnungen ist gross», sagt Jenny. Dies auch über die Ortsgrenze hinweg. So habe eine 14-köpfige Reisegruppe aus Spanien, die vergangene Nacht erst angereist war, spontan in Davos untergebracht werden können, erzählt Jenny.

Auch für die nächste Nacht würde nun eine Unterkunft für die Gäste gesucht, die durch das Feuer ihr Feriengepäck verloren haben. Die Suche stelle eine grosse Herausforderung dar, sagt Jenny. «Wir haben wegen Silvester kaum freie Betten.»

Es sind zahlreiche Kleiderspenden eingegangen. Zurzeit werden keine weiteren Kleiderspenden benötigt. Herzlichen Dank allen Spendern! 2/2^cs — Arosa Lenzerheide (@ArosaLenzerheid) 2013-07-22 14:22:09.0

Zudem kümmere man sich darum, dass die Gäste möglichst rasch zu Ersatz-Ausweispapieren kommen. Denn viele Pässe und Identitätskarten sind im Feuer verbrannt.



Auf den Aufruf, Kleider für die betroffenen Hotelgäste zu spenden, hätten ausserdem innert kürzester Zeit unzählige Menschen reagiert. «30 bis 40 Säcke voll Kleider kamen bis kurz nach Mitternacht zusammen», sagt Jenny und ergänzt: «Ein grosses Kompliment an alle Aroser!» (lha)