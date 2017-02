Horror-Unfall in St. Moritz :  Autofahrerin stirbt bei Frontal-Crash mit Bus

Eine Autofahrerin (68) war heute um 14:30 Uhr von St. Moritz in Richtung Silvaplana unterwegs, als sie in einer Linkskurve auf die andere Strassenseite geriet. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, krachte sie dort frontal in einen Linienbus.

Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und verstarb noch am Unfallort. Der Chauffeur des Linienbusses und drei seiner Passagiere wurden verletzt und von Ambulanzteams vor Ort versorgt. Ein Krankenwagen brachte den mittelschwer verletzten Busfahrer ins Spital. Das Care Team Grischun betreute die rund 20 Fahrgäste. (SDA/noo)