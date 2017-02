Heli-Einsatz und Suchtrupps erfolglos :  Ex-Chef von Konkursamt verschwunden

Grosse Sorge in La Punt-Chamues GR. Der 737-Seelen Ort im Oberengadin vermisst einen ihrer Bürger. Seit Dienstag vor einer Woche scheint Gian Paolo Zanotta (61) wie vom Erdboden verschluckt.

Der ehemalige Chef des Betreibungs- und Konkursamtes in Samedan GR war von seinem Zuhause aus losmarschiert. Brauner Mantel, bordeaux-blaue Strickjacke, dunkelgraue Manchesterhose und schwarze Winterstiefel. So machte sich der 1.77 Meter grosse, vollbärtige Bündner auf den Weg. Ohne Gepäck. Ohne Handy. Ohne eine Nachricht zu hinterlassen.

Auch das Auto liess er vor der Haustür stehen. Doch heim kehrte Gian Zanotta am 31.Januar nicht. Da seine Ehefrau, die zur Zeit seines Verschwindens nicht im Ort war, dachte, ihr Mann sei vielleicht im eigenen Ferienhaus am Comer See.

Erst am Montag gab sie bei der Polizei eine Vermisstenanzeige auf. Sogleich wurde ein Helikopter eingesetzt. Gestern kam ein Suchtrupp hinzu. Beide blieben erfolglos. Gian Zanotta bleibt weiterhin verschwunden. Die Bündner Kapo bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.