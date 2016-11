Frau (72) übersieht LKW :  Verletzte und Totalschaden in Zillis GR

Eine Autofahrerin (72) bog gestern aus einer Verzweigung auf die Italienische Strasse H13 ein. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen der Polizei einen in Richtung Zillis GR fahrenden Lastwagen.

Trotz eines Ausweichversuchs des 39-jährigen LKW-Chauffeurs krachten die beiden Fahrzeuge heftig ineinander. Das Auto der 72-Jährigen wurde um beinahe 180 Grad gedreht und kam mitten auf der Verzweigung zum Stillstand.

Die Frau wurde von einem Passanten mit unbestimmten Verletzungen ins Spital nach Thusis gebracht. Der Lastwagenchauffeur erlitt leichte Verletzungen.

Am Auto entstand Totalschaden. Am Lastwagen gab es einen Sachschaden von einigen Tausend Franken, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. (SDA/noo)