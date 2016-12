Er rammte ein Polizeiauto :  Polizei schnappt Einbrecher auf Flucht

Ein Einbrecher war einem Passanten in Disentis am späten Mittwochabend auf einem Gewerbegelände aufgefallen. Der Mann meldete der Polizei, der Verdächtige sei in einem Wagen davongefahren.

Eine Polizeipatrouille entdeckte das Auto kurze Zeit später im Dorf, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der Dieb versuchte zu flüchten und rammte das Polizeiauto.

Mit dem Auto kam er nicht weiter

Dummerweise flüchtete er auf einer Nebenstrasse, die sich am Dorfrand zu einem Fussweg verengt. Als er dort mit dem Auto nicht weiterkam, versuchte der Mann zu Fuss davon zu kommen, wurde aber nach wenigen Metern von einem Polizisten überwältigt.

Gemäss ersten Erkenntnissen hatte der Dieb das Auto am selben Abend in Sedrun gestohlen und war danach in zwei Gewerbeliegenschaften in der Region eingebrochen.

Dort erbeutete er Bargeld von einigen Hundert Franken und verursachte einen Sachschaden von mehr als zehntausend Franken. (bau/SDA)