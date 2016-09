Diesmal nicht beruflich :  Der frechste Einbrecher der Schweiz ist zurück

Vasile Stanciu, rumänischer Kriminaltourist und Selfie-Narr, kann seine Karriere zwischenzeitlich nicht mehr weiterführen. Er sitzt seit kurzem im vorzeitigen Strafvollzug im Kanton Graubünden, wie das «Bündner Tagblatt» schreibt.

Diesen hat er selber beantragt. Er war bisher in Luino in Italien in Auslieferungshaft. Dort war der Gangster aufgrund eines internationalen Haftbefehls eingebuchtet worden. Wann genau Anklage gegen Stanciu erhoben wird, ist noch unklar.

Der rumänischen Ganove ist in der ganzen Schweiz bekannt. Denn Stanciu streifte schon seit 2013 durch die Bündner Wälder, um in der Nacht seiner kriminellen Tätigkeit in Domleschg, im Bündner Rheintal sowie im Prättigau nachzugehen: Wohnhäuser ausräumen.

Der Berufseinbrecher verbrachte die Sommersaison jeweils in der Schweiz und häufte fleissig Diebesgut an. Er soll bei seinen mehreren Dutzend Einbrüchen insgesamt Waren im Wert von 150'000 Franken gestohlen haben.

http://video.blick.ch/NubesPlayer/index.html?cID=51&aID=52&pID=57756&autostart=false&themeColor=d6081c&embed=1&configUrl=http://f.blick.ch/resources/BLICK_20160906/ver1-0/js/xtendxIframeStats.js?adtechWebPrerollID=3522736&adtechWebPostrollID=5898049&includePath=/news/schweiz/graubuenden/&language=de&quality=40&hideHD=true&progressiveDownload=true&amf=0&useNative=false&sendEvents=true>MID=GTM-PMZ3CX nächstes Video in 5 Sekunden abbrechen share share share share Besuch im Dorf des rumänischen Serien-Einbrechers

Im Winter kehrte der Dieb dann nach Rumänien zurück, um mit dem Geld aus seinen Raubzügen in seinem Dorf Vaslui Immobilien bauen zu lassen.

Stanciu hat während seiner Klautouren mit seinem Narzissmus für Aufsehen gesorgt.

Als ihm die Polizei bereits auf den Fersen war, hinterliess er an einem Tatort eine Speicherkarte mit Fotos von sich und seinem Diebesgut. Auch die Fotos selbst entstammten einer geklauten Kamera.

Zudem war der rumänische Ganove auch ein enthusiastischer Facebook-Nutzer: Dort teilte er abwechselnd Fotos von sich bei der «Arbeit» in der Schweiz und von seiner Familie in Rumänien.

Die Kantonspolizei Graubünden hatte mit Vasiles Selfies nach ihm gefahndet und darüber hinaus ein Gesuch um Rechtshilfe nach Rumänien geschickt.

Nun scheint sich der Effort gelohnt zu haben. Italien hat den Berufseinbrecher im Januar in Luino verhaftet und hat dem Auslieferungsbegehren der Schweizer Behörden stattgegeben. Vasile Stanciu muss seine Selfies nun im Gefängnis machen. Wenn er denn ein Handy in die U-Haft schmuggeln kann. (cv)