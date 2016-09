Seit Beginn der Hochjagd in Graubünden bereits zweiTote

Bündner Hochjagd fordert bereits zwei Todesopfer «Verkettung unglücklicher Umstände»

GR - Im Kanton Graubünden verloren zwei Jäger in der Phase der Hochjagd ihr Leben. Sie stürzten nach dem Abschuss in den Tod. Beide waren in Gebieten unterwegs, in denen sie sich eigentlich gut auskannten.