Aufwärmraum statt Apres-Ski :  Das Bolgen Plaza ist gerettet!

Hoffnungschimmer für das Bolgen Plaza! Eigentlich müsste das Davoser Après-Ski-Lokal künftig um 19 Uhr schliessen. Das hat das Bundesgericht entschieden (BLICK berichtete).

Nun kommt es vielleicht doch nicht so weit: Am Dienstagabend hat in Davos GR eine Aussprache unter allen Parteien stattgefunden, wie «Die Südostschweiz» berichtet.

Nacht-Skibetrieb ist die Lösung

«Das Gespräch verlief sehr konstruktiv», betont der Davoser Landammann Tarzisius Caviezel. Er hoffe, «dass wir bereits auf die bevorstehende Wintersaison hin eine tragbare Lösung finden».

Der Landammann verrät auch, wie diese Lösung aussehen könnte. Demnach würden die Bergbahnen den Nachtbetrieb am Bolgen sicherstellen.

Dies ist für das Bundesgericht eine Bedingung dafür, dass das nicht zonenkonforme Bolgen Plaza eine Ausnahmebewilligung für den Abend erhält.

Kläger wäre einverstanden

«Ein Speise- oder ein Vergnügungslokal beispielsweise ist nicht möglich. Denkbar ist aber ein Raum, wo sich Wintersportler aufwärmen und etwas konsumieren können», sagt Caviezel.

Mit diesem Vorschlag könnte auch der vor Bundesgericht erfolgreiche Nachbar leben, wie dessen Rechtsvertreter Armon Vital bestätigt. «Der Nachtbetrieb am Bolgenhang darf aber kein Aufhänger dafür sein, im Lokal wieder Party zu machen.» (nbb)