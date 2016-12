Après-Ski-Trick in Davos :  Die Bolgen-Party zügelt 50 Meter weit

Die Davoser Bergbahnen lassen nicht locker: Nachdem das Bundesgericht entschieden hat, dass das legendäre Après-Ski-Lokal Bolgen Plaza um 19 Uhr die Türen schliessen muss, setzten sie mehrere Hebel in Bewegung, damit die Winterpartys stattfinden.

So wurde ein neues Konzept ausgearbeitet, damit die Gäste wenigstens bis 21.30 Uhr feiern können (BLICK berichtete). Jetzt will man noch weitergehen. Mit einem Buebetrickli soll der Barbetrieb bis 23 Uhr gewährleistet sein: Die Davos Klosters Bergbahnen wollen in den nächsten Tagen auf dem Jakobshorn-Parkplatz ein Chalet aufbauen – nur 50 Meter vom Bolgen Plaza entfernt.

«Aus Imagegründen»

Diese Holzhütte gilt rechtlich als befristete Fahrnisbaute und befindet sich in einer regulären Bauzone. Am 26. Dezember soll darin ein Restaurant inklusive Bar eröffnet werden – jeweils bis 23 Uhr betrieben.

Die Gemeinde Davos bestätigte gegenüber der «Südostschweiz» diese Pläne. Das Gesuch für eine Fahrnisbaute wurde genehmigt, gemäss Bildern der Bündner Zeitung sind schon Bagger aufgefahren.

Trotz Bar- und Restaurant-Plänen wollen die Verantwortlichen aber nicht von einem Party-Chalet sprechen: «Das ist grundsätzlich der falsche Ausdruck», sagt Vidal Schertenleib von der Davos Klosters Bergbahnen und ergänzt: «Wir machen das vor allem aus Imagegründen.» (pma)