60 Meter tief :  Rentner im Bündner Oberland in den Tod gestürzt

Ein 74-jähriger Wanderer ist am Dienstag in Vrin im Bündner Oberland bei einer Wanderung tödlich verunglückt. Der Mann stürzte 60 Meter tief in einen Bach. Rettungsspezialisten bargen seine Leiche am Mittwochmorgen.

Der Rentner war am Dienstag von Vrin aus zu einer Wanderung in einem ihm bekannten Gebiet aufgebrochen. Als er am Abend nicht zurückgekehrt war, alarmierte die Ehefrau die Polizei. Die Rettungsspezialisten, die danach am Boden und in der Luft unterwegs waren, konnten den Vermissten schliesslich im Gebiet «Puzzatsch» orten.

Der Wanderer war auf eisigem, steilem Terrain ausgerutscht und abgestürzt. Dabei zog er sich die tödlichen Verletzungen zu.