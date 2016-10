Skigebiet Gstaad streicht Gratis-Abos für Kinder

Familien mit kleinen Kindern in die Region zu ziehen, das sei eigentlich der Plan gewesen, sagt Matthias In-Albon, Geschäftsleiter der Gstaader Bergbahnen zum «SRF». Mit dem Gratis-Abo für Kinder hätte das Skigebiet vor etwa zehn Jahren eine Marketingaktion gestartet. «Leider hat die Aktion aber nicht den Nutzen gebracht, den wir uns erhofft haben», sagt In-Albon.

Angebot wurde zu wenig geschätzt

Eine Umfrage in den letzten zwei Jahren hätte zudem gezeigt, dass die Touristen in der Region das Angebot als nicht wichtig empfunden hätten. Darum wird das Gratis-Abo für Kinder unter zehn Jahren auf die neue Saison hin abgeschafft. «Die meisten Orte sind auf eine Regelung eingeschwenkt, die jener im öffentlichen Verkehr entspricht: Gratis bis sechs Jahre», sagt In-Albon zum «SRF». Auch in Gstaad sei das künftig so.

Anders sieht dies in der Region Arosa-Lenzerheide aus. Kinder fahren hier schon lange bis zum sechsten Lebensjahr gratis. «Für 6- bis 12-Jährige gibt es zudem einen Kindertarif, der einem Drittel des Preises von Erwachsenen entspricht», sagt Peter Engler, CEO der Lenzerheide Bergbahnen.

In Zermatt fährt man länger gratis

Auch in Zermatt fahren Kinder gratis – und zwar bis zum neunten Geburtstag. Media & Communication Managerin bei den Zermatt Bergbahnen, Valérie Perren, sagt: «Das Angebot hat natürlich mit der Familienfreundlichkeit zu tun. Die Region Zermatt will möglichst kinderfreundlich sein.» Das Angebot werde von den Touristen dementsprechend geschätzt. (stj)