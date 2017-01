Giftgasunfall Gemeindearbeiter in Ecublens VD erleiden Kohlenmonoxid-Vergiftung

ECUBLENS VD - Drei Gemeindearbeiter haben am Freitag bei Arbeiten in einer sozio-kulturellen Einrichtung in Ecublens VD eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. 35 Kinder aus zwei Krippen mussten evakuiert werden.