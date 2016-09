Geschäftspartner rätseln über die Attacke auf Pascal Jaussi :  In dieser Halle tüftelte der Weltraum-Pionier

Das Motiv liegt weiter im Dunkeln. Waren es Auftrags­killer? Jaussi gehört die Firma Swiss Space Systems (S3). Sie entwickelt Shuttles, die Satelliten günstig ins Weltall transportieren sollen. Vieles in dieser Branche ist geheim.

Die S3-Website kommt hoch professionell daher, in Französisch, Englisch, Russisch und Ungarisch. In der Rubrik Partner und Sponsoren figurieren illus­tre Namen wie Dassault Aviation. Dieser französische Flugzeugbauer fertigt auch ­Militärjets.

Der Kontrast zu den Büros der S3 in der Industriezone von Payerne ist frappant. Die Adresse Palaz 3 ist nicht leicht zu finden. Am Gebäude prangt kein Firmenschild. Die Büros sind im zweiten Stock, über dem dänischen Möbelhaus Jysk und ­einem Fitnessstudio. An der schwarzen Tür von S3 warnt ein Kleber: «Achtung, überwachter Ort».

Gestern blieb die Tür von Jaussis Firma trotz mehrmaligen Läutens geschlossen. Dafür erscheint auf dem Parkplatz ein Mann, der sich als «Herr Lagare» zu erkennen gibt – und behauptet, Fotografieren sei verboten.

Auf diesem Parkplatz passten am 26. August zwei Unbekannte Jaussi in seinem Auto ab. Sieben Kilometer weiter verprügelten sie ihn in einem Waldstück am Ortseingang von Aumont FR und schütteten eine Brennflüssigkeit über ihn. Am Tatort hat es am Boden noch immer schwarze Brandspuren.

Alles ein grosses Fragezeichen

Der Schweizer Astronaut Claude Nicollier (72) steht der Firma S3 seit Jahren als Berater bei. Nicollier ist geschockt: «Für mich ist das alles ein grosses Fragezeichen.» Das Geschäft mit Weltall-Reisen sei ein hart umkämpfter Markt und Firmen wie SpaceX des US-Unternehmers Elon Musk eine grosse Konkurrenz für S3.

Geld spielte bei S3 in den ­letzten Jahren eine immer wichtigere Rolle. Die «Handelszeitung» schreibt, Jaussis Firma habe 2015 und 2016 Zahlungsbefehle von über vier Millionen Franken bekommen.

Weltraumpionier Jaussi liegt noch immer im Spital. 25 Prozent seiner Haut wurden beim brutalen Überfall verbrannt. Die beiden unbekannten Täter waren gestern noch flüchtig. Jaussi soll seit längerem bedroht worden sein. Vor einem Jahr sabotierten Unbekannte Informatikmaterial seiner Firma.