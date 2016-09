Gemalte Adressen :  Isländer, das können wir schon lange!

Die Geschichte um einen namen- und adresslosen Brief, der den gewünschten Empfänger trotzdem erreichte, geht gerade um die Welt. Trotz Fehlen der wichtigsten Informationen landete der Umschlag bei der richtigen Familie in Island. Der Pöstler orientierte sich bei der Zustellung lediglich an einer wegweisenden Zeichnung auf dem Briefumschlag.

Aber nicht nur die isländischen Pöstler können Briefe ohne Adresszeile treffsicher zustellen: BLICK-Leser Johannes Bossard zeigt uns das Exemplar einer abenteuerlichen Postkarte, die er 1983 verschickt hatte – und die seinen Empfänger ebenfalls erreichte. «Die Karte lag am nächsten Tag wirklich im Briefkasten meiner Schwester. Das hat mich total fasziniert.»

Er habe in dieser Zeit öfters «speziellere Post» verschickt, unter anderem auch eine Serviette mit einem Märkli, die es in einem Stück zu ihrer Empfängerin schaffte. Ob solche Spässe heutzutage noch möglich wären, daran zweifelt Bossard aber.

BLICK hat deshalb bei der Post nachgefragt. Sprecher Oliver Flüeler meint: «Man muss den Schweizern ein Kränzchen winden. In den meisten Fällen werden die Adresszeilen sehr sauber ausgefüllt, so dass ein Fall wie in Island höchst selten vorkommt.»

Sollte trotzdem Unklarheit vorliegen und auch die Absenderadresse fehlen, gebe es ausgewählte Abteilungen, die sich um das erfolgreiche Zustellen des Briefes kümmern würden. Die Post sei schliesslich verpflichtet den Zustellauftrag einzuhalten, so Flüeler. (cv)